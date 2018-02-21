37. İstanbul Film Festivali Afişleri Çok Yakında Sokaklarda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), festivallerinin tanıtım afişlerinde farklı sanat dallarının önemli isimleriyle çalışmaya devam ediyor. Minyatür Tekniğiyle Film Afişleri isimli lisans bitirme tezi ile başladığı çalışmalarına, geleneksel motifleri ve çağdaş Batılı sinemayı birleştirdiği deneysel eserler ile devam eden sanatçı Murat Palta, İstanbul Film Festivali’nin afişlerinde imzası olan sanatçılar arasına katıldı. Murat Palta’nın minyatür tarzıyla oluşturduğu 37. İstanbul Film Festivali afişinde Otomatik Portakal, Arabesk, Donnie Darko, İpekçe, Elm Sokağında Kâbus, Yedinci Mühür ve Oz Büyücüsü gibi sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden karakterler yer alıyor.

Basın Bülteni

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Afişler

