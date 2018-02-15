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İtalyanların Oscar’ına Ferzan Özpetek’in Napoli Velata Filmi Damga Vurdu

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İtalya’da gişe rekorları kıran ve bir başyapıt olarak değerlendirilen, yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata, İtalya’nın Oscar’ı olarak bilinen, 21 Mart’ta düzenlenecek David di Donatello ödüllerinde 11 dalda aday gösterildi. Özpetek En İyi Yönetmen dalında aday gösterilirken, başrol oyuncuları Allessandro Borghi En İyi Erkek Oyuncu, Giovanna Mezzogirono En İyi Kadın Oyuncu, Filippo Corticelli ise En İyi Görüntü Yönetmeni dallarında yarışacaklar.

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