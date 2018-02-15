Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 15. Geleceğin Sineması Yarışması’na başvurular başladı. Stüdyo ve yapım aşaması ile yapım sonrası teknik ekipman imkânı sağlamayı amaçlayan Geleceğin Sineması’nda bu yıl senaryolar için 30 Mart, filmler için 08 Haziran 2018 tarihlerine kadar yapılacak başvuruları, her biri alanında marka haline gelmiş usta isimler değerlendirecek. 15. Geleceğin Sineması Jürisi, Yönetmen Abdullah Oğuz başkanlığında Vildan Atasever, Caner Özyurtlu, Zafer Külünk, Ceylan Özgün Özçelik, Serdar Kökçeoğlu ve Selçuk Yavuzkanat gibi isimlerden oluşuyor.

Afiş



Baner’lar



Abdullah Oğuz / Caner Özyurtlu



Ceylan Özgün Özçelik / Selçuk Yavuzkanat



Serdar Kökçeoğlu / Vildan Atasever



Zafer Külünk

