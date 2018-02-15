Türker İnanoğlu’nun Afişlerle Türk Sineması Kitabının Lansmanı Yeşilçam’ın Yıldızlarını D & R’da Buluşturdu

Türker İnanoğlu’nun Türk sinema tarihine ışık tutan Başlangıcından Bugüne 1914 – 2018 Afişlerle Türk Sineması kitabının lansmanı D & R Kanyon’da gerçekleşti. Kültür, sanat ve eğlenceyi tek bir çatı altında birleştiren D & R, sinemaya desteğini de sürdürüyor. Kanyon’da yapılan kitap tanıtımında sinemamızın sevilen oyuncuları Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Göksel Arsoy, Müjdat Gezen, Nehir Erdoğan, Zafer Ergin ve Özgür Ozan, usta ismi bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Cüneyt Arkın – Türkan Şoray – Türker İnanoğlu



Müjdat Gezen – Cüneyt Arkın – Türkan Şoray – Türker İnanoğlu



Müjdat Gezen – Türkan Şoray – Türker İnanoğlu



Nehir Erdoğan – Özgür Ozan – Müjdat Gezen –

Türker İnanoğlu – Türkan Şoray



Nehir Erdoğan – Özgür Ozan – Türkan Şoray



Özgür Ozan – Müjdat Gezen – Türkan Şoray –

Türker İnanoğlu – Zafer Ergin



Türkan Şoray – Göksel Arsoy – Türker İnanoğlu



Türkan Şoray – Türker İnanoğlu

