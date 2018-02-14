Engin Akyürek’in Başrolde Olduğu Çağan Irmak’ın Yeni Filmi Çocuklar Sana Emanet’in Afişi Çıktı

Son dönem Türk Sinemasının unutulmaz filmlerinin ardındaki isim Çağan Irmak, yeni filmi Çocuklar Sana Emanet’te gizem dolu bir hikâye ile seyirci karşısına çıkacak. Filmin başrolünde yıldız oyuncu Engin Akyürek yer alıyor. Akyürek’e Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Ogün Kaptanoğlu ve Osman Alkaş gibi isimlerin eşlik ettiği film bol sürprizli kurgusu ve sürükleyici konusuyla izleyenleri şaşırtacak. Çocuklar Sana Emanet’in Reprodüksiyon imzasını taşıyan afişi, filmle ilgili küçük ipuçları verirken gizem dolu görsel diliyle de seyircide şimdiden merak uyandırıyor. Çağan Irmak’ın yeni filmi Çocuklar Sana Emanet, 23 Mart’ta sinemalarda.

Basın Bülteni

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