Cebimdeki Yabancı’dan: İnsan Aşık Olduğunu Nasıl Anlar?

Serra Yılmaz’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Cebimdeki Yabancı’dan Sevgililer Günü’nde bir sahne paylaşıldı. Aşkı sorgulatan filmden paylaşılan sahnede oyuncular, ne kadar aşık olduklarını telefonda konuşma süreleri üstünden anlatıyorlar. Ay tutulması ve de eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde romantizmin yaşandığı sahnede, cep telefonlarıyla iletişimin aşkı ve ilişkileri nasıl şekillendirdiği de tüm sarsıcılığıyla gözler önüne seriliyor.

Basın Bülteni

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