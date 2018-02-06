İstanbul Modern Sinema’da Ümit Ünal ve Demet Evgar Söyleşisi

İstanbul Modern Sinema’nın Yönetmenlerle Buluşma serisinin son konuğu Ümit Ünal oldu. Program dahilinde yönetmen Ümit Ünal, son filmi Sofra Sırları’nın başrol oyuncusu Demet Evgar ile birlikte İstanbul Modern’de düzenlenecek söyleşide izleyicilerle buluşacak. 16 Şubat’ta vizyona girecek yönetmenin son filmi Sofra Sırları da dahil Ünal’ın sineması, yönetmenliği ve senaryo yazarlığı üzerine gerçekleşecek söyleşi 08 Şubat Saat 19:00’da İstanbul Modern’de düzenlenecek.