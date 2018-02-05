Bir Haritayla Beklemedikleri Anda Hayatları Değişen Hayta İki Kardeşin Voleyi Vurma Hikayesi: Ölü Yatırım

Yönetmenliğini Neslihan Yıldız’ın yaptığı, yapımcılığını ise Marka Film Akademisi’nin üstlendiği, genç ve yetenekli kadrosuyla dikkat çeken Ölü Yatırım, fantastik bir Türk komedi filmi. Ölü Yatırım filmi izleyiciye daha önce hiç şahit olmadığı türden fantastik bir komedi filmi vadediyor. Mezarcılık yapan babalarını aniden kaybeden iki kardeşin hem komik hem de gerçeküstü yolculuğunun anlatıldığı filmde, başrolleri Serkan Dağlı ve Anıl Çelik paylaşıyor. Son sahneleri çekilmekte olan filmin diğer rollerinde Nursel Köse, Köksal Engür, Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Ekin Mert Daymaz, Alican Aytekin, Seyithan Özdemir ve Serkan Ercan oynuyor.

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