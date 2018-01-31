Sinemada Youtuber Rüzgarı

Türkiye’de son dönemde internetin fenomen YouTuber’ları hakkında çekilen filmler ardı ardına gösterime girerken, sinemasever izleyicilerin bu filmlere gösterdiği ilginin beklenenden çok yüksek olması da dikkat çekti. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in derlediği bilgilere göre, Enes Batur’un oynadığı ve 19 Ocak’ta vizyona giren Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filmi ilk 3 günde 454 bin 373 kişi tarafından izlenirken, gösterimi devam eden filmin daha şimdiden 1 milyon kişilik seyirci barajını da aştığı belirlendi.