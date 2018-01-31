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Cebimdeki Yabancı Filmi ile Tüm Sırlar Açığa Çıkıyor

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Hayatlarımızın kara kutusu cep telefonlarımızdaki gerçeklerin ortaya döküldüğü Cebimdeki Yabancı filmi, 30 Ocak Salı akşamı Hillside Etiler’deki Deniz Private Cinecity’de gerçekleşen özel gösterimle ilk izleyicileriyle buluştu. Serra Yılmaz’ın ilk kez yönetmen koltuğunda oturduğu, dünyaca ünlü yönetmenimiz Ferzan Özpetek’in ise yapımcıları arasında yer aldığı filmin özel gösterimine ünlü isimler akın etti. Birçok önemli isim, film ekibinin heyecanını onlarla birlikte yaşadı.

Ayça Erturan / Burak Yamantürk – Özge Özpirinçci
 

Çağlar Çorumlu – Buğra Gülsoy – Şebnem Bozoklu –
Belçim Bilgin – Serra Yılmaz – Şükrü Özyıldız –
Leyla Lydia Tuğutlu – Serkan Altunorak

Ferzan Özpetek / Mithat Can Özer

Müge Boz / Sarp Akkaya

Selin Şekerci

Serra Yılmaz – Leyla Lydia Tuğutlu – Serkan Altunorak –
Şebnem Bozoklu – Şükrü Özyıldız – Belçim Bilgin –
Ferzan Özpetek – Buğra Gülsoy – Çağlar Çorumlu

Songül Öden / Tuba Büyüküstün

Zerrin Tekindor

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