Cebimdeki Yabancı Filmi ile Tüm Sırlar Açığa Çıkıyor

Hayatlarımızın kara kutusu cep telefonlarımızdaki gerçeklerin ortaya döküldüğü Cebimdeki Yabancı filmi, 30 Ocak Salı akşamı Hillside Etiler’deki Deniz Private Cinecity’de gerçekleşen özel gösterimle ilk izleyicileriyle buluştu. Serra Yılmaz’ın ilk kez yönetmen koltuğunda oturduğu, dünyaca ünlü yönetmenimiz Ferzan Özpetek’in ise yapımcıları arasında yer aldığı filmin özel gösterimine ünlü isimler akın etti. Birçok önemli isim, film ekibinin heyecanını onlarla birlikte yaşadı.

Basın Bülteni

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Ayça Erturan / Burak Yamantürk – Özge Özpirinçci



Çağlar Çorumlu – Buğra Gülsoy – Şebnem Bozoklu –

Belçim Bilgin – Serra Yılmaz – Şükrü Özyıldız –

Leyla Lydia Tuğutlu – Serkan Altunorak



Ferzan Özpetek / Mithat Can Özer



Müge Boz / Sarp Akkaya



Selin Şekerci



Serra Yılmaz – Leyla Lydia Tuğutlu – Serkan Altunorak –

Şebnem Bozoklu – Şükrü Özyıldız – Belçim Bilgin –

Ferzan Özpetek – Buğra Gülsoy – Çağlar Çorumlu



Songül Öden / Tuba Büyüküstün



Zerrin Tekindor

