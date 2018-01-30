Karlar Altında Kâbuslar Nasıl Geçti?

Beykoz Kundura’da 20 Ocak Cumartesi günü Karlar Altında Kâbuslar etkinliğinde fabrikanın tarihi dokusunun hissedildiği bir mekânda, karlar altındaki çaresizlik ve çıkışsızlık hissiyle ortak noktada buluşan üç şahane film Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day), Şey (The Thing) ve Cinnet (The Shining) izlendi. Film gösterimleri arasında Ali Amca rehberliğinde Marangozhane’de tarihe kısa bir yolculuk yapıldı. Açılacak sinema salonu müjdesi verildi, gece HüNKAR’la kapatıldı.

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Konuklar

Gösterilen Filmler

Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)



Cinnet (The Shining)



Şey (The Thing)

