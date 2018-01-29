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If 2018 Reklam Filmi Hayat Var Yayında

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15 Şubat’ta başlayacak 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin Hayat Var temalı 2018 kampanyasının yüzü olan reklam filmi yayınlandı. Film, vahşi hayata ve fiziksel olarak kendinden daha güçlü yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi veren canlıları anlatıyor. Rafineri ekibinden Gözde Aldinç Atamer, Seren Toktamış, Şafak Serter, Can Önder ve Hüseyin Sert’in ortaklaşa hayat geçirdiği If 2018 reklam filminin seslendirilmesi tanınmış oyuncu Rıza Kocaoğlu tarafından yapıldı.

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