If 2018 Reklam Filmi Hayat Var Yayında

15 Şubat’ta başlayacak 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin Hayat Var temalı 2018 kampanyasının yüzü olan reklam filmi yayınlandı. Film, vahşi hayata ve fiziksel olarak kendinden daha güçlü yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi veren canlıları anlatıyor. Rafineri ekibinden Gözde Aldinç Atamer, Seren Toktamış, Şafak Serter, Can Önder ve Hüseyin Sert’in ortaklaşa hayat geçirdiği If 2018 reklam filminin seslendirilmesi tanınmış oyuncu Rıza Kocaoğlu tarafından yapıldı.

Basın Bülteni

Reklam filmini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.