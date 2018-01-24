Enes Batur’dan Ankaralı Hayranlarına Sürpriz

Youtube’da milyonlarca takipçisiyle fenomen olan Enes Batur ilk filmi Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?’nin gösterimi öncesinde Ankara Cinemaximum ANKAmall Sineması’nda sevenlerine sürpriz yaptı. Salonu hıncahınç dolduran hayranlarını karşısında gören ünlü fenomen, filminin beğenilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 19 Ocak’ta gösterime giren film hakkında bilgi veren Batur, senaryoda gençlere güzel mesajlar verdiklerini ifade etti.

Basın Bülteni

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Başak Karahan – Enes Batur

