10. Montreal Türk Filmleri Festivali

Montreal, Mayıs 2018′de 10. Türk Filmleri Festivali’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Festival yönetimince film başvurularının başladığı açıklandı. Kanada’da Türk sinemasının tanıtımına önemli katkıları olan Montreal Türk Filmleri Festivali’nin Mayıs ayında gerçekleştirilecek 10. yılı için yapımcı ya da yönetmenlerin filmlerini başvuru belgeleriyle birlikte festival@festivaldufilmturc.org adresine gönderilmesi gerekiyor. Festival başvuruları 31 Mart 2018 tarihine kadar sürecek. Festival hakkında geniş bilgi edinmek için info@festivaldufilmturc.org ve http://festivaldufilmturc.org/ adreslerine başvurmak gerekiyor.

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