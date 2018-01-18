If İstanbul’u Yılın Bağımsızı Uğur Böceği Açıyor

15 Şubat’ta başlayacak 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin açılış filmi belli oldu. Greta Gerwig’in yönettiği, Time Out’un “Etkileyici bir şekilde gençliğin ritmiyle kanat çırpan bir güzellik” sözleriyle övdüğü, eleştirmenlerce yılın filmi seçilen Uğur Böceği (Lady Bird), Türkiye’de ilk kez If İstanbul’un açılış gecesinde sinemaseverlerle buluşacak. Rotten Tomatoes’ta “Tüm zamanların en iyi filmi” olarak belirtilen – film, Oscar yarışının da en güçlü adaylarından sayılıyor.

Basın Bülteni

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