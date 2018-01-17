Sevmek Zamanı, Yenilenmiş Kopyasıyla İlk Kez If İstanbul’da Genel Seyirci Karşısına Çıkıyor

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 15 Şubat’ta başlıyor. Yılın merakla bekle-nen bağımsızlarını ve ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturmak için gün sayan festivalin bu yılki bir sürprizi de Sevmek Zamanı olacak. Acı Hayat (1962), Yılanların Öcü (1962), Susuz Yaz (1964), Kuyu (1968) gibi etkileyici bir çok klasiğin yönetmeni, sinemamızın auteur’lerinden Metin Erksan’ın yönettiği 1965 yapımı bu efsane film, yenilenmiş kopyasıyla ilk kez genel seyirciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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