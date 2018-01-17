Demet Akbağ’ın Fedakâr Türk Annesi Türkan’la Tanışmaya Hazır mısınız?

Demet Akbağ bu kez titiz ve fedakâr anne rolüyle güldürecek. Akbağ’ın Murat Şeker yönetmenliğindeki yeni filminde tipik bir Türk ailesi 9 yıl sonra ilk kez tatile çıkıyor. SugarWorkz ve TAFF ortak yapımı komedisi Görevimiz Tatil’in senaryosu Çakallarla Dans serisinin de yönetmeni Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’ye ait. Demet Akbağ’ın canlandırdığı anne Türkan Mutlu’nun eşi Sıtkı Mutlu’yu Zafer Algöz canlandırıyor. Çiftin çocuklarını ise Deniz Altan ve Alican Parlak oynuyor.

Basın Bülteni

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