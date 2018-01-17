Berlin ve Antalya Film Festivallerinden Ödüllü Film Genç Pehlivanlar, Başka Sinema’da

66. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin Generation Kplus bölümünde jüri özel mansiyon ödülü kazanan ilk Türk belgeseli Genç Pehlivanlar yönetmeni Mete Gürmürhan’ın katılımıyla Başka Sinema’da. Genç Pehlivanlar filmi, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen çocukların Amasya Güreş Eğitim Merkezi’ndeki hayat mücadelesine odaklanıyor. 66. Berlin Film Festivali’nin Generation Yarışma Bölümü Başkanı Maryanne Redpath’in, “Bizim bölümde kurmaca filmlerin yanı sıra belgesellere de yer vermeye çalışıyoruz ama bugüne dek belgesel filmlerin ödüle layık görülmesi pek sık olmamıştır.” şeklinde yorumladığı film bu ödülü kazanan ilk Türk belgesel filmi oldu.

Basın Bülteni

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