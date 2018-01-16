Buz Pistinde Skandal: Ben, Tonya, İKSV Galaları’nda

İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2016 yılında düzenlenmeye başlayan ve 2017 – 2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları, sinemaseverlere buz pistlerinin en büyük skandalını konu edinen, Altın Küre ödüllü Ben, Tonya’yı (I, Tonya) sunuyor. Sıfırdan başlayıp zirveye ulaşan ancak kurduğu komplo yüzünden gözden düşen yetenekli buz patencisi Tonya Harding’in çalkantılı hayat öyküsünü anlatan filmin Türkiye prömiyeri 01 Şubat akşamı 21:30’da Cinemaximum Nişantaşı City’s Sineması’nda yapılacak. Craig Gillespie’nin yönettiği filmin başrollerini Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney ve Julianne Nicholson paylaşıyor.

Basın Bülteni

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