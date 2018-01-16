15. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması İçin Başvurular Başladı

15. Altın Boğa Kısa Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek olan Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. Lise öğrencilerinin çektikleri kısa filmleriyle katılabilecekleri bu yarışmada, alanında uzman jürilerin değerlendirmesi sonucu en beğenilen kısa film yönetmeni Altın Boğa Özel Ödülü’nün yanında Monster Tulpar T5 V10.1 15.6 oyun bilgisayarına ve 3000 TL para ödülüne sahip olacak. Yarışmaya, düzenlendiği yıllar boyunca Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktaları ve kültürlerden 5000’i aşkın kısa film katıldı. Her yıl sonunda organize edilen ödül törenleriyle genç sinemacıların emeklerinin karşılığı olan onurlandırıcı ödülleri almaları sağlandı.

Basın Bülteni

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