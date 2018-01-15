Rıza Kıraç’ın Sinemanın Temelleri: Teknolojik Buluştan Sanata Adlı Kitabı 19 Ocak’ta Satışa Çıkıyor

Sinema yazarı Rıza Kıraç’ın son kitabı Sinemanın Temelleri: Teknolojik Buluştan Sanata adlı kitabı İthaki Yayınları tarafından 19 Ocak’ta satışa sunuluyor. Kitapta yönetmen, senarist ve yazar Rıza Kıraç sinemanın doğuşundan bugüne kadar geçen süredeki değişimini ele alıyor ve film yapımının inceliklerini okura akıcı bir dille anlatıyor. Onüç bölüme ayrılan kitap, film kurgusu, görüntü yönetimi, oyuncu ile mekân seçimi ve film eleştirmenliği gibi sinema bileşenlerini masaya yatırıyor. Hem Türkiye ile dünya sinemasının gelişimini hem de film yapımının ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için Sinemanın Temelleri: Teknolojik Buluştan Sanata bir başucu kitabı niteliğini taşıyor.