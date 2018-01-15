Deliha 2 İzmirlileri Kahkahaya Boğdu

İzmirli oyuncu ve senarist Gupse Özay yeni filmi Deliha 2 ile İzmir’li sinemaseverleri kahkahaya boğdu. Gupse Özay’ın başrollerini Aksel Bonfil ve Eda Ece ile paylaştığı Deliha 2 filminin İzmir galası Optimum’da gerçekleştirildi. Filmin gösterimi öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Gupse Özay ve film ekibi, İzmir’de gördükleri büyük ilgi karşısında oldukça mutlu olduklarını ifade ederken, gösterimin yapıldığı tüm salonları dolaşarak sinemaseverleri selamladı.

Basın Bülteni

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