If’in Sinema Kulübü Yeni If², 33 Şehir ve 50 Farklı Noktada

Dünyada ilk kez 9 yıl önce If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali tarafından başlatılan ‘alternatif film dağıtım ve paylaşım’ projesi If², bu yıl sınırlarını genişletiyor ve bir yıla yayılan bir ‘sinema kulübü’ne dönüşüyor. Yeni If² adını alan etkinlik, her ayın son Cumartesi günü, Türkiye’den veya Ortadoğu’dan seçilen bir filmi 40’tan fazla noktada sinemaseverlerle buluşturacak. Afyon’dan Batman’a, Tahran’dan Ramallah’a, 33 farklı şehirde aynı anda gerçekleşecek Yeni If²’nin festival kapsamında gerçekleşecek ilk gösteriminin teması ise “Kadınlar Var, Hayat Var!” olarak belirlendi.

Basın Bülteni

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