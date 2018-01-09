Yıldız Oyuncu Kadrosuyla Cebimdeki Yabancı, 02 Şubat’ta Sinemalarda

BKM Film, Frigo Film ve İmaj Yapım ortak yapımcılığındaki beyaperdeye aktarılan Cebimdeki Yabancı için geri sayım başladı. 02 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin yapımcıları arasında ünlü yönetmen Ferzan Özpetek yer alırken, yönetmen koltuğuna ise usta oyuncu Serra Yılmaz oturuyor. Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi yıldız isimlerin başrollerinde yer aldığı filmin dikkat çekici ilk tanıtım filmi yayınlandı. Sezen Aksu’nun filme özel bestelediği İhtimal ki adlı şarkısının yer aldığı tanıtım filminde, başroldeki oyuncular müziğe eğlenceli danslarıyla eşlik ettiler.

Basın Bülteni

İlk tanıtımı izlemek için tıklayınız.

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