Martin McDonagh’ın yönettiği ve Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell ile Abbie Cornish’in oynadığı Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), 02 Şubat 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mildred Hayes, kızının öldürüldüğü cinayetin sorumlusu bulunamadan geçen aylardan sonra cesur bir hareketle, tartışmalı bir mesajla kasabanın saygı değer polis şefi William Willoughby’ye giden üç işareti devreye sokar. Şiddete eğilimi olan, yardımcısı Dixon olaya karıştığında, Mildred ve Ebbing’in kolluk kuvvetleri arasındaki savaş daha da şiddetlenir.