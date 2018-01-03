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Cem Yılmaz, Merakla Beklenen Arif V 216 Filmiyle İzmirli Hayranları ile Biraraya Gelecek

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Arif V 216 filminin 05 Ocak’ta vizyona girmesinin ardından İzmir özel gösterimi için İzmir Optimum’a gelecek olan Cem Yılmaz ve filmin başrol oyuncuları Cinemaximum Sinemaları’nda yapılacak olan özel gösterimde hayranları ile buluşacak. Ajda Pekkan, Filiz Akın, Sadri Alışık, Zeki Müren, Ayhan Işık gibi unutulmayan yıldızlar da Arif V 216 filmi ile izleyiciyle buluşacak. Türk halkının gönlünde taht kuran Cem Yılmaz, Ozan Güven ile yine sevenlerini kahkahalara boğacak.

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