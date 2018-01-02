Selçuk Abay, TRT Radyo Haber’in Konuğu Oldu

Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla isminden sıkça söz ettiren ünlü Rock yıldızı Selçuk Abay geçtiğimiz gün İhsan Taş ile birlikte TRT Radyo Haber’e katılarak sevenleriyle hasret giderdi. 29 Aralık’ta vizyona giren yılın son komedi filmi Parayı Bulduk filminin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Metin Yıldırım ve Yavuz Karakaş gibi başarılı isimler yer alırken, yönetmenliği İhsan Taş’a, müzikleri ise Selçuk Abay – Tolga Tümözen’e ait. 2018’de sevenlerine birçok sürpriz yapmaya hazırlanan sanatçı “Merakla beklenen ‘Boşverin’ isimli bestemi çok yakında video klip eşliğinde dinleyicilerle buluşturacağım.” dedi.

Basın Bülteni

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