Birbirinden Değerli Eğitmenlerin Katılımıyla Yapımcılık Akademisi Programı Başlıyor

Sinema, televizyon ve akademi dünyasının önde gelen isimleri BAUKEM – Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Araştırma Merkezi ve Insignia Yapım işbirliği ile 16 hafta sürecek, yapımcılık akademisinde buluşuyor. Medya sektörünün uzman isimlerinden eğitim alarak, uluslararası yapımcılık projeleri geliştirmeyi hayal eden kişiler Yapımcılık Akademisi’nde alacakları eğitimin ardından kendi projelerini geliştirme şansı yakalayacaklar. Başvurular 12 Ocak’a kadar sürecek, eğitime burslu öğrenciler de alınacak.