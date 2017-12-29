Yılın Son Komedi Filmi Parayı Bulduk Vizyona Girdi

Üç kuşak oyuncuların yer aldığı yılın son komedi filmi Parayı Bulduk, 29 Aralık’ta sinemaseverlerle buluştu. Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Metin Yıldırım, Gülsüm Alkan, Metin Keçeci, Tahsin Taşkın, Mehmet Kurt, Vahdet Çakar, Hüseyin Elmalıpınar, Sami Çelik ve Yavuz Karakaş gibi birbirinden başarılı isimler yer alırken, film sinemaseverlerden tam not aldı. Sinema salonuna giderek sinemaseverlerle filmini izleyen İhsan Taş, “Teknik ekibinden, oyuncu kadrosuna kadar filmde emeği geçen ekibime ve siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Basın Bülteni

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