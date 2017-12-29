Altyazı Dergisi’nin Ocak 2018 Sayısı Bayilerde

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, Ocak sayısında, 2017’nin akıllara kazınan filmlerini kapsamlı bir dosyayla ele alıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de vizyona giren filmler arasından yapılan değerlendirmeyle yılın en iyi filmlerini belirleyen Altyazı Dergisi, eleştirmenlerin İlk 10 listeleriyle, unutulmaz sahnelerle, geride bıraktığımız yılın sinema gündemine bakıyor. Dönüş (Vozvrashchenie) ve Leviathan gibi filmlerin yönetmeni Andrey Zvyagintsev’in son filmi Sevgisiz (Nelyubov), boşanmanın eşiğindeki bir çiftin kaybolan çocuklarını arayışına odaklanıyor. Altyazı’daki yazısında Aslı Ildır, filmi Rusya’ya ve günümüz dünyasına dair alegori olarak ele alıyor.