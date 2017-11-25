Philippe Lacheau’nun yönettiği ve Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti ile Tarek Boudali’nin oynadığı Delil.com (Alibi.com), 08 Aralık 2017’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Greg ve ortağı Augustin alibi.com adlı bir şirket kurar. Arkadaşları Medhi de onlarla birlikte çalışmaya başlar. Kurdukları şirket paralı kişilerin iş seyahatlerinde çapkınlık ilişkilerini düzenlemekte ve onların özel hayatlarının gizliliğini korumaktadır. Müşterileri bu hizmetler için oldukça büyük paralar ödemektedir. İşleri harika giden Greg büyük aşkını da bulur. Ta ki kız arkadaşı onu müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesi ile tanıştırana dek.