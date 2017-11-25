Dany Boon’un yönettiği ve Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc ile Yvan Attal’ın oynadığı Çılgın Baskın (Raid Dingue), 12 Ocak 2018’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bayan Johanna polis memurudur. En büyük hayali tehlikeli operasyonlarda görev alan özel time girmektir. Johanna özel tim elemeleri için müracaat eder. “Çağrıya daima cevap ver” özel timin sloganıdır. Eğitim biriminin başkanı, bir bayanın özel timi oldukça yavaşlatacağını düşünmektedir. Eğitim ve elemeler başlar. Bir sürü inanılmaz olaylar yaşayan Johanna büyük hayallerine kavuşacak mıdır? Hem özel timin hem de ülkenin göz bebeği olacak mıdır?