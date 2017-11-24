Artistlik Yapma: Yönetmenlerle Oyuncular Arasındaki Yaratıcı Mücadeleler, Can Yayınları’ndan Çıktı

Artistlik Yapma: Yönetmenlerle Oyuncular Arasındaki Yaratıcı Mücadeleler, Samim Sakacı çevirisiyle Can Yayınları’ndan çıktı. Oyuncular söylediğiniz şeyleri yapmazlarsa ne yaparsınız? Oyuncularla çalışmaya başladığındaki beceriksizliğini anlatan yönetmen John Badham, oyuncu ve yönetmenlerin mutlaka okuması gereken bu kitapta çok değerli bilgiler veriyor. Gazeteci ve film yapımcısı Craig Modderno da deneyimlerini aktararak bu ortak yapıtı zenginleştiriyor. Kitapta Sydney Pollack, Mel Gibson, James Woods, Michael Mann, John Frankenheimer, Jenna Elfman, Anne Bancroft, Clint Eastwood ve diğer birçok ünlünün önemli konularla ilgili açıklamaları ve kısa röportajları yer alıyor.