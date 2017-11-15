İranlı Usta Yönetmen Rakhshan Banietemad Malatya’da

İran sinemasının büyük ustalarından Rakhshan Banietemad, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin kapanış töreninde Onur Ödülü almak üzere Malatya’ya geldi. Rakhshan Banietemad, 15 Kasım saat 18:30’da en sevilen filmlerinden Mavi Yaşmaklı (Rusari Abi) filminin restore edilmiş versiyonunun gösterimi ardından başrol oyuncusu, festivalin jüri üyesi Fatemeh Motamed Arya ile birlikte, Doç. Dr. Sabire Soytok’un modere edeceği bir söyleşi yapacak.

Basın Bülteni

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Rakhshan Banietemad – Alin Taşçıyan

