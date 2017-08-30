Ahmet Çetin’i Kaybettik

Senarist ve oyuncu Ahmet Çetin, geçirdiği kalp krizi sonucu 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü (bugün) hayatını kaybetti. Çetin, 2010 yılı yapımı Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi adlı filmin senaryosunu yazdı. Mehmet Tanrısever’in yönettiği ve Mürşit Ağa Bağ, Tarık Tanrısever, Engin Yüksel ile Mesut Çakarlı’nın oynadığı Hür Adam filmi yazdığı kitaplar ve yetiştirdiği talebelerle 80 seneyi aşkın süredir Türkiye’den başlayarak dünyayı etkileyen Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatından çeşitli dönemlerinden kesitler taşıyor. Ahmet Çetin ayrıca Aşk Yarışı, Dağların Oğlu ve Nefrin adlı filmlerde rol aldı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.