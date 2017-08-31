George Nolfi’nin yönettiği ve Philip Ng, Billy Magnussen, Yu Xia ile Hai Yu’nun oynadığı Ejderin Doğuşu (Birth of the Dragon), 08 Eylül 2017’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Efsaneye dönüşen bir dövüş, Bruce Lee’ye dönüşen bir efsane. 1964’te San Francisco’da Bruce Lee ile Kung Fu ustası Wong Jack Man arasında tarihin en büyük meydan okuması olarak nitelenen bir mücadele gerçekleşti. Sadece bir düzine insanın tanıklık etme şansı yakaladığı, hakemsiz ve kuralsız bu karşılaşmada kazananın kim olduğu hâlâ tartışılıyor. Film, Bruce Lee’nin kariyerini değiştiren bu sürecin perde arkasını anlatıyor.