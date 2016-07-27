Gülşen Güner’in yönettiği ve Arda Kural, Tuğba Özay, Metin Yüksel ile Eylem Doğan’ın oynadığı Nefrin, 02 Haziran 2017′de Sinerji Film dağıtımıyla DSS Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Araf ve Enes adında iki genç babaları vefat edince hayatlarının tamamen değişeceğini düşünürler. Ancak Enes’in eşi babadan kalma mirasın ikiye bölünmesinden rahatsızdır. Tek derdi Araf’tan kurtulmaktır. Büyülere ve doğaüstü güçlere son derece bağlı olduğundan planlarını bu doğrultuda yapmaya başlar. Enes’i ikna etmesi zor olmamıştır. Araf’a delirmesi için büyük bir büyü yapılır. Bu büyü Araf’ın gördüğü rüyaların etkisinde kalarak delirmesine neden olur.