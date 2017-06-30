Çocukların Sevgilisi Doru Beyazperdede

Çocukların televizyonda en sevdiği karakterlerden biri olan Doru’nun animasyon sinema filminin galası 01 Temmuz Cumartesi günü 13:00’de Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda yapılıyor. Gala öncesi 11:00 – 13:00 saatleri arası çocuklar için atölye ve etkinlikler de düzenlenecek. Seslendirmesini 3 Adam, Bensu Soral, Esra Erol, Hakan Baş ve Murat Dalkılıç gibi isimlerin yaptığı Doru, 07 Temmuz’da vizyona girmek için gün sayıyor. Ülke genelinde 250’yi aşkın sinema salonunda gösterilecek olan filmin yapımı Anibera Görel Efekt – Canlandırma Stüdyoları tarafından gerçekleştirildi; sinemalara dağıtımı ise Mars Dağıtım şirketi tarafından yapılıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.