Hany Abu Asad’ın yönettiği ve Kate Winslet, Idris Elba, Dermot Mulroney ile Beau Bridges’in oynadığı Aramızdaki Sözler (The Mountain Between Us), 20 Ekim 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla The Moments Entertainment tarafından vizyona çıkarılıyor.

Trajik bir uçak kazasından sonra zor durumda olan iki yabancı, karla kaplı uzak bir dağın zorlayıcılığı karşısında hayatta kalabilmek için bir bağlantı oluşturmalıdır. Yardım gelmediğinin farkına vardıklarında yüzlerce kilometrelik vahşi doğada korkunç bir yolculuğa çıkarlar ve bu felaketten kurturulabilmeleri için birbirlerini dayanmaya zorlarlar.