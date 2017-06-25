Gaby Dellal’ın yönettiği ve Naomi Watts, Elle Fanning, Susan Sarandon ile Linda Emond’un oynadığı 3 Nesil (3 Generations), 07 Temmuz 2017’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

3 Nesil, çok önemli bir karar aşamasında olan bir ailenin hem duygusal hem eğlenceli hikâyesi. Cinsiyet geçiş sürecindeki Ray, hayatında en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemden geçmektedir. Annesi Maggie ve büyükannesi Dolly bu zorlu süreçte Ray’in yanında yer almakta, ona destek olmaktadır. Fakat aileyi yıllar önce terk etmiş olan biyolojik babanın yasal onayına da ihtiyaç duyulması, işlerin karışmasına yol açar.