William Oldroyd’nun yönettiği ve Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton ile Naomi Ackie’nin oynadığı Lady Macbeth, 30 Haziran 2017’de Pinema Film dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1865 yılında İngiltere’de son söz hâlâ erkeklerindir. 17 yaşındaki Katherine, madenci Boris’in oğlu Alexander ile evlenmesi için küçük bir toprak parçasıyla birlikte satılır. Katherine’in yeni evindeki ilk sabahına uyandığında, Alexander tarafından istenmediğini ve kendi ayakları üstünde durmak zorunda olduğunu anlaması vakit almaz. Alexander ve Boris birkaç haftalığına iş için evden ayrı kalınca Katherine evdeki iktidar boşluğunu doldurur.