Dünyanın En Ünlü Nascar Pilotları Arabalar 3’e İlham Verdi

En sevilen animasyon filmlerden biri olan Arabalar’ın merakla beklenen 3. filmi, 16 Haziran’da vizyona girdi. Serinin 2006 yapımı ilk bölümü Arabalar ve 2011 yapımı Arabalar 2 filmleri, 1 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etmiş ve her iki film de En İyi Animasyon filmi dalında Altın Küre ödülü kazanmıştı. Arabalar 2’nin Türkçe seslendirmesinde ünlü komedyen Cem Yılmaz yer almış ve filmin yıldızı Şimşek Mc Queen’in bir numaralı rakibi olan Avrupa’nın en ünlü yarış otomobili İtalyan Francesco Bernoulli’yi seslendirmek üzere stüdyoya girmişti. Serinin 3. filminde ise Nascar yarışlarında büyük başarılara imza atmış pilotların hikâyelerinden ilham alınıyor.

Basın Bülteni

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