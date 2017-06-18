Serdar Gözelekli ile Muammer Koçak’ın yönettiği ve Emre Altuğ, Görkem Yeltan Deniz Hamzaoğlu ile Tunç Okan’ın oynadığı Durak, 14 Temmuz 2017’de Mars Dağıtım dağıtımıyla İkinciyeni Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gazeteci Tahir’i, öğretmen Feride’yi ve Nizam’ı bir araya getiren şey, gizli bir tarikattan aldıkları özel bir davetiyedir. Zarflarda yazılı adresin dışında, davetlilerin herkesten gizlediği sırlara dair bir de fotoğraf vardır. Tahir, Feride ve Nizam, zarftaki adrese gittiklerinde kimsenin bilmediği sırlarının bu tarikat tarafından bilindiğini öğrenirler. Daveti kabul eden Tahir, Feride ve Nizam kendilerini ıssız çölün ortasında bir otobüs durağında bulurlar.