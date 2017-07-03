Psikolojik Gerilim Filmi Durak 14 Temmuz’da Vizyona Girecek

Muna ve Bunyamin filmlerini izleyiciyle buluşturan İkinci Yeni Film’in yeni yapımı Durak, 14 Temmuz’da vizyona girecek. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli ve Muammer Koçak’ın üstlendiği, psikolojik gerilim türündeki filmde Emre Altuğ başarılı bir gazeteci olan Tahir, Görkem Yeltan ise öğretmen Feride rolünü üstleniyor. Yönetmen Serdar Gözelekli, filmle ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor: “Durak filmini Türk sinemasında dini ve geleneksel korku temalarını kullanmadan seyircinin tansiyonunu yüksek tutan nadir yapımlardan biri olarak görüyorum. Film, alt metni güçlü bir tarikat hikâyesinden yola çıkarak insan beyninin yapacağı kötülüğü sorgulama biçimini masaya yatırıyor.”

Basın Bülteni

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