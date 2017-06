Luc Besson’un yönettiği ve Dane DeHaan, Cara Delavingne, Clive Owen ile Ethan Hawke’ın oynadığı Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets), 14 Temmuz 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla Movie Box tarafından vizyona çıkarılıyor.

Valerian ve Laureline, tüm evrenin düzenini sağlayan insan gezegeni hükümeti için çalışan özel ajanlardır. Binlerce farklı türe ev sahipliği yapan, gökada metropolü Alpha’ya göreve giderler. Alpha’nın 17 milyonluk halkı, evreni iyileştirmek için tüm yeteneklerini, ortaya koymuşlardır. Fakat görünmeyen güçler çok korkunç bir tehlikeyi üzerlerine salmak üzeredir.