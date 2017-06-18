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Çizgi Ötesi Filminin Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

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29 Eylül’de sinemalarda gösterilecek olan Çizgi Ötesi (Flatliners) filminin fragman ve afişi yayına verildi. Ölümden sonra neler olduğunu merak eden beş tıp öğrencisi, çok tehlikeli bir deneye kalkışır. Birbirlerinin kalbini kısa süreliğine durdurarak, her biri neredeyse öldükleri bir anı deneyimler. Ancak, deneyleri gittikçe daha tehlikeli bir hal alırken, her biri geçmişteki günahları tarafından avlanmaya ve diğer tarafa geçmelerinin sonuçlarını yaşamaya başlarlar.

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