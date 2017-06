Patty Jenkins’in yönettiği ve Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen ile Robin Wright’ın oynadığı Wonder (Wonder Woman), 02 Haziran 2017′de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarıldı.

Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Bir Amerikan pilotu kuytu, cennet adanın üzerinden geçerken sahile çarpar ve Amazon Prensesi Diana’ya dışarıdaki büyüyen öfkeli çekişmeden bahseder. Bu tehditi durdurabileceğine ikna olan Diana evini terkeder. Bir pilotla yan yana savaşın sonuna kadar mücadele eden Diana kendindeki olağanüstü savaşçı güçlerini keşfeder.

