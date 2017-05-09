Seth Gordon’un yönettiği ve Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra ile Alexandra Daddario’nun oynadığı Sahil Güvenlik (Baywatch), 02 Haziran 2017’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarıldı.

Sahil Güvenlik, efsanevi cankurtaran Mitch Buchannon’ın plajda yeni görevlendirilen küstah cankurtaran ile arasındaki çekişmeyi konu alıyor. İkisi arasındaki bu çekişme sürse de ikili çalışmakta oldukları plajın bulunduğu koyun güvenliğini tehlikeye girince bir araya gelirler ve koyla ilgili yerel bir suç planını ortaya çıkararak asayişi sağlarlar. Böylece Emerald Körfezi’ndeki Sahil Güvenlik ekibinin lideri Mitch yerel bir halk kahramanı olur.