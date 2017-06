David Soren’in yönettiği ve Kevin Hart, Jordan Peele, Thomas Middleditch ile Kristen Schaal’ın oynadığı Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film (Captain Underpants: The First Epic Movie), 02 Haziran 2017’de The Moments Entertainment tarafından vizyona çıkarıldı.

DreamWorks Animation, Dav Pilkey’in kitap serisi Kaptan Düşükdon’dan yola çıkılarak yapılan komik ve deli dolu animasyon Kaptan Düşükdon’u sunuyor. Film iki yaratıcı ve muzip dördüncü sınıfa giden arkadaş arasındaki dostluğa odaklanıyor. Bu iki arkadaş kazara, kötü müdürlerini kendi yarattıkları beceriksiz bir süper kahraman olan Kaptan Düşükdon’a çevirmeyi başarıyorlar.