19 Mayıs 2017 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Hayalet Hikayesi

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Olivier Assayas’ın yönettiği ve Kristen Stewart, Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie ile Sigrid Bouaziz’in oynadığı Hayalet Hikayesi (Personal Shopper), 19 Mayıs 2017’de Kurmaca Film dağıtımıyla Kurmaca Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
Kalp yetmezliğinden muzdarip olan ikiz kardeşler ölmeden önce birbirlerine söz vermişlerdir. İlk önce kim ölürse, öldükten sonra diğer kardeşine bazı işaretler gönderecektir. Her şey, Kristen Stewart’ın canlandırdığı Maureen’in kardeşinin ölümünden sonra karmaşıklaşmaya başlar. Paris’in ışıltılı moda dünyası, oraya anlam verilemeyen, tuhaf olaylar getiren hayaletlerin esrarengiz dünyası ile birbirine karışır.

“Hayalet Hikayesi” üzerine bir düşünce

  1. Geri bildirim: Bu hafta 11 yeni film seyirciyle buluşuyor

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